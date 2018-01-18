Посол в США предупредил об обязательном ответе России на расширение санкций

ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Москва не оставит без ответа возможное расширение санкций США в конце января в рамках выполнения августовского санкционного закона, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Действительно, нельзя обойти вниманием тот факт, что августовский санкционный закон предусматривает осуществление администрацией в конце января ряда шагов, призванных не только усилить экономическое давление на нашу страну, но и потеснить наши предприятия на внешних рынках. Среди них — возможные "наказания" зарубежных партнеров российского машиностроения и ВПК за взаимовыгодное сотрудничество с нами", — сказал высокопоставленный дипломат.

Антонов добавил, что это и "публикация доклада об активах российских компаний с госучастием, а также предпринимателей, имеющих хорошие отношения с руководством страны, и перспектива наказания за взаимодействие с ними компаний и граждан из третьих стран", плюс документ о последствиях возможного запрета на операции с российскими гособлигациями".

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"Мы внимательно следим за ситуацией. Все сейчас зависит от решения администрации, от понимания ею того факта, что дальнейшее осложнение российско-американских отношений не отвечает и американским интересам. Хотел бы подчеркнуть: мы не оставим без ответа такие недружественные действия", — заявил российский посол.

Президент США Дональд Трамп подписал закон о расширении ряда секторальных санкций против экономики РФ. Ожидается, что новый пакет ограничительных мер США введут в конце января.

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