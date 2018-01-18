Антонов рассказал о развитии делового сотрудничества России и США

ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. На фоне отсутствия двусторонних официальных контактов растет запрос на активизацию связей по линии деловых кругов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов.
Антонов сообщил, что Москва нацелена "на расширение сотрудничества с деловыми кругами США".
"Не собираемся наказывать бизнес за политические разногласия между правительствами. Заинтересованы в привлечении американских компаний к реализации взаимовыгодных инвестпроектов по развитию нашей промышленности и инфраструктуры, локализации у нас выпуска конкурентоспособной продукции с перспективой ее экспорта в третьи страны", — отметил высокопоставленный дипломат.
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"Или "Юнайтед Технолоджиз" — участник СП "РД АМРОСС" с НПО "Энергомаш" по поставкам ракетных двигателей РД-180 для американских ракет-носителей "Атлас-5", а также расширяющая производство теплообменников для систем кондиционирования воздуха современных авиалайнеров в г. Кимры (Тверская область). Это производители лекарств и медоборудования — "Пфайзер", "Дженерал Электрик" и другие, локализующие производство в нашей стране", — добавил посол.
Кроме того, "это десятилетнее партнерство "Группы Илим" и "Интернэшнл Пейпер", российские заводы "Форда" и "Катерпиллера", это взаимодействие "Шеврона" и "Транснефти" в функционировании Каспийского трубопроводного консорциума", сообщил собеседник агентства.
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