Антонов рассказал о развитии делового сотрудничества России и США

ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. На фоне отсутствия двусторонних официальных контактов растет запрос на активизацию связей по линии деловых кругов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Мы исходим из того, что жизнь не исчерпывается одними санкциями. Отмечаем, что на фоне отсутствия двусторонних официальных контактов растет запрос на активизацию связей по линии деловых кругов. Мы видим настрой американских бизнесменов, большая часть которых работает у нас давно, на сохранение нормальных отношений с нашей страной. И они регулярно подтверждают, что не собираются уходить из России", — подчеркнул посол.

Антонов сообщил, что Москва нацелена "на расширение сотрудничества с деловыми кругами США".

"Не собираемся наказывать бизнес за политические разногласия между правительствами. Заинтересованы в привлечении американских компаний к реализации взаимовыгодных инвестпроектов по развитию нашей промышленности и инфраструктуры, локализации у нас выпуска конкурентоспособной продукции с перспективой ее экспорта в третьи страны", — отметил высокопоставленный дипломат.

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Антонов привел примеры такого примерах сотрудничеств, среди которых "Боинг", "недавно расширивший с ВСМПО-АВИСМА предприятие по производству титана в г. Верхняя Салда (Свердловская обл.)".

"Или "Юнайтед Технолоджиз" — участник СП "РД АМРОСС" с НПО "Энергомаш" по поставкам ракетных двигателей РД-180 для американских ракет-носителей "Атлас-5", а также расширяющая производство теплообменников для систем кондиционирования воздуха современных авиалайнеров в г. Кимры (Тверская область). Это производители лекарств и медоборудования — "Пфайзер", "Дженерал Электрик" и другие, локализующие производство в нашей стране", — добавил посол.

Кроме того, "это десятилетнее партнерство "Группы Илим" и "Интернэшнл Пейпер", российские заводы "Форда" и "Катерпиллера", это взаимодействие "Шеврона" и "Транснефти" в функционировании Каспийского трубопроводного консорциума", сообщил собеседник агентства.

"Американские предприниматели активно участвуют в существующих у нас механизмах, позволяющих бизнесу решать возникающие при работе на нашем рынке вопросы в прямом диалоге с российскими властями. Это Консультативный совет по иностранным инвестициям при правительстве России, международные экономические форумы и конференции и др. В самом положительном ключе в деловом сообществе было встречено участие министра промышленности и торговли Дениса Мантурова в ежегодном заседании Американо-российского делового совета 26 октября в Нью-Йорке", — сказал Антонов.

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