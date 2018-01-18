Нефть дорожает на данных о запасах в США и ситуации в Нигерии

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Мировые цены на нефть растут в четверг утром, реагируя на данные Американского института нефти (API) о запасах "черного золота" в США, а также сообщения о возможных атаках на нефтяной сектор Нигерии, свидетельствуют данные торгов.
Согласно отчету API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 12 января, снизились на 5,121 миллиона баррелей, до 414,4 миллиона. При этом аналитики ожидали, что запасы уменьшатся только на 3,6 миллиона баррелей.
"Цены растут на фоне заметного сокращения запасов нефти", — приводит агентство Рейтер слова рыночного аналитика Forex.com Фавада Разакзады (Fawad Razaqzada).
Рост нефтяных цен также поддерживают новости о возможных нападениях на нефтяной сектор Нигерии в течение нескольких дней. В среду вооруженная группировка "Мстители дельты Нигера" объявила о своем плане цикла атак, который "будет самым смертоносным и будет нацелен на глубоководную добычу нефти международными компаниями".