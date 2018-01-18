Медведев поручил передать акции "Мосхимфармпрепаратов" им. Семашко Ростеху

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился передать акции ОАО "Московское производственное химико-фармацевтическое объединение им. Н. А. Семашко" госкорпорации "Ростех". Соответствующий документ размещен на сайте кабинета министров в четверг.

Сделать это ранее поручил правительству президент Владимир Путин.

"Передать государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" в качестве имущественного взноса Российской Федерации находящиеся в федеральной собственности 7199160 обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества "Московское производственное химико-фармацевтическое объединение им. Н. А. Семашко", составляющих 100 процентов его уставного капитала", — говорится в сообщении.

В справке к документу правительство отмечает, что компания является производителем лекарственных средств, в том числе включённых в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

"Передача акций объединения госкорпорации позволит модернизировать научно-производственные мощности, обеспечить объединение долгосрочными заказами, расширить номенклатуру производимых лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций", — отмечается в сообщении.