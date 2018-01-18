Белый дом поддержал перспективу принятия очередного временного бюджета

ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости. Белый дом поддержал в среду перспективу очередного временного бюджетного законопроекта на фоне разногласий в конгрессе и крайнего срока для принятия основного финансового закона.

"Мы поддерживаем краткосрочный временный бюджет", — сказала журналистам пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

Конгресс должен до пятницы в полночь определиться с бюджетом страны, в противном случае федеральное правительство останется без финансирования и должно будет сократить выполнение ряда функций. Президент Дональд Трамп не исключил подобного развития событий. В последний раз "закрытие" федерального правительства произошло в 2013 году и негативно сказалось на популярности обеих партий в конгрессе и тогдашней администрации Барака Обамы.

С начала 2018 финансового года 1 октября конгресс уже трижды принимал временный бюджет в попытке отсрочить выработку долговременного решения. Между республиканцами и демократами, а также внутри Республиканской партии сохраняются многочисленные разногласия, в том числе по иммиграции. Республиканцы не смогут обойтись без поддержки демократов в сенате, где у республиканцев лишь 51 голос из 100, а для принятия ряда бюджетных норм требуется не менее 60 голосов. Демократы требуют принять бюджет и иммиграционное законодательство одним пакетом, Белый дом призывает голосовать по бюджету отдельно, а взамен обещает как можно скорее начать переговоры по иммиграции. Демократы выступают против основных положений предвыборной программы Трампа — строительства стены на границе с Мексикой и высылки нелегальных иммигрантов.