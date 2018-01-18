Фондовый индекс Dow Jones впервые закрылся выше отметки в 26000 пунктов

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Основные фондовые индексы США в среду продемонстрировали положительную динамику на фоне роста стоимости акций технологического сектора, Dow Jones впервые закрылся выше отметки в 26000 пунктов, свидетельствуют данные торгов.

Dow Jones вырос на 1,25%, до 26115,65 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 1,03%, до 7298,28 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,94%, до 2802,56 пункта.

Днем ранее крупнейший в мире поставщик микропроцессоров и компьютерных услуг IBM сообщил о сделке с датским транспортным конгломератом A.P. Moeller-Maersk A/S. Компании реализуют совместное предприятие по созданию торговой платформы для судоходной отрасли на основе блокчейн. По прогнозам, проект может существенно упростить, ускорить и обезопасить логистику в сфере грузоперевозок.

По данным ФРС США, промышленное производство в стране в декабре в месячном выражении увеличилось на 0,9%, тогда как эксперты ждали роста лишь на 0,4%. Загрузка промышленных мощностей США в декабре составила 77,9%, что также превзошло прогнозы (77,3%).

Кроме того, согласно опубликованной в среду "Бежевой книге", экономика США в конце 2017 года в основном развивалась умеренными темпами, спрос на рабочую силу на рынках труда всех 12 округов продолжал расти. Занятость также увеличивалась "скромными" темпами.

"Что касается сезона доходов, пока все хорошо. Хотя он только начался, и оценки достаточно высоки, чтобы Уолл-стрит ждал хороший сезон", — сказал агентству MarketWatch исполнительный вице-президент Personal Capital Крэйг Берк (Craig Birk).