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Экономика

Силуанов призвал превратить Россию во "вторую Норвегию"

22:4417.01.2018
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМинистр финансов Антон Силуанов на IX Гайдаровском форуме в Москве. 17 января 2018Министр финансов Антон Силуанов на IX Гайдаровском форуме в Москве. 17 января 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. России следует проводить бюджетную политику таким образом, чтобы не сильно зависеть от колебаний нефтяных цен по аналогии с Норвегией, заявил в интервью телеканалу РБК глава Минфина Антон Силуанов.

Денежные купюры. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ФНБ и Резервный фонд принесли в бюджет в 2017 году 51,5 млрд рублей
Он отметил, что устойчивость экономики скандинавской страны связана прежде всего с тем, что она проводит "взвешенную и консервативную бюджетную политику".

По словам министра, Россия должна располагать резервными средствами, не задействованными в инфраструктурных проектах, в размере не ниже 7% от ВВП. Такой подход, как считает Силуанов, позволит правительству профинансировать обязательства в течение трех лет вне зависимости от того, как сложится ситуация на сырьевых рынках.

Фонд национального благосостояния (ФНБ), как сообщил глава Минфина,  достигнет объема в 7% ВВП не ранее 2019 года.

Он напомнил, что в текущем году ведомство ожидает дополнительных нефтегазовых бюджетных доходов. Эти деньги министерство направит в ФНБ.

Министр финансов РФ Антон Силуанов на IX-ом Гайдаровском форуме в Москве. 16 января 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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Минфин надеется в 2018 году пополнить резервы на 3% ВВП
"Нам все равно нужно сформировать подушку безопасности такую, которая позволит нам финансировать наши обязательства, расходы на протяжении трехлетнего периода. Если цены на нефть упадут, если какие-то ограничения будут, мы должны быть уверенными в выполнении своих обязательств", — подчеркнул министр.

Силуанов указал на примере других государств, что использование "сырьевого резерва" для покрытия расходов бюджета часто приводит к экономической нестабильности, которая, в свою очередь, имеет "политические последствия".

Укрепление рубля "подобно смерти"

Министерство финансов за счет операций на валютном рынке не даст национальной валюте резко укрепиться, заявил Силуанов на Гайдаровском форуме.

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на IX-ом Гайдаровском форуме в Москве. 17 января 2018
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Набиуллина рассказала об изменениях зависимости рубля от стоимости нефти
Он отметил, что удорожание рубля для некоторых отраслей промышленности "подобно смерти".

"Потому что сразу приходят импортные товары, мы становимся неконкурентоспособными и так далее", — добавил министр.

При этом он сказал, что Минфин посредством бюджетного правила не собирается ни увеличивать доходы казны, ни поддерживать конкурентоспособность.

Двухпроцентный профицит

Профицит федерального бюджета в 2018 году, по словам Силуанова, будет около 2% ВВП.

"У нас дефицит 1,3% ВВП (в законе о бюджете на 2018 год. – Прим. ред.), если мы 3% привлечем (дополнительных нефтегазовых доходов. – Прим. ред.), минус 1,3% ВВП, сколько будет?" — спросил у журналистов министр.

Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Набиуллина рассказала о послекризисном восстановлении экономики
Силуанов отдельно подчеркнул, что такой прогноз осуществится только в случае сохранения благоприятных условий в экономике.

В том числе благодаря ним, как указал министр, дефицит бюджета за прошлый год составил 1,5%, вместо запланированных 2,5%.

"Разочаровывающая" амнистия

Результаты амнистии капитала, которая завершилась в России в 2016 году, по словам Силуанова, оказались не слишком впечатляющими: налогоплательщики подали всего 7,2 тысячи деклараций.

"Конечно, мы, может быть, рассчитывали на большее. Но вопрос в доверии: "а вдруг информация о зарегистрированных компаниях, о счетах попадет в СМИ, нас начнет кошмарить правоохранительная система" и так далее", — заявил министр.

Опасения предпринимателей, как считает Силуанов, были безосновательны.

Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Бизнес или налоги: Силуанов рассказал о целях амнистии капитала
"У нас уже есть опыт, есть положительные результаты. Пожалуйста, если есть проблемы с вашим бизнесом за рубежом — переводите деньги сюда, декларируйте, что у вас зарегистрировано, работайте здесь, в России", — отметил глава ведомства, добавив, что для этого есть все условия.

Силуанов напомнил, что по решению президента очередная амнистия капитала будет проходить с марта по декабрь.

"Мы будем предлагать практически те же условия. Единственное, что добавляется, — мы договорились о том, что не только открытые, но и закрытые не ранее первого марта счета в зарубежных банках будут подпадать под действие этой амнистии", — заметил глава Минфина.

В конце прошлого года Владимир Путин предложил освободить от выплаты 13-процентного подоходного налога предпринимателей, закрывающих компании за рубежом и переводящих средства в Россию, и повторить амнистию капитала.

В угоду отечественным инвесторам

Никольская башня Московского Кремля и небоскребы Москва-сити. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Кремль заявил о планах защитить бизнес от "брутальных посягательств" Запада
Минфин, как сообщил Силуанов, собирается разместить евробонды на три миллиарда долларов одним траншем, отдавая приоритет российским инвесторам.

"Думаю, с первого раза разместим тот объем, который планируем", — сказал министр в кулуарах Гайдаровского форума.

Он также добавил, что ведомство планирует привлекать в качестве организаторов размещения евробондов только российские банки, как и в прошлом году.

Минфин, по словам Силуанова, оценивает спрос на суверенные бумаги России со стороны отечественных инвесторов на уровне 1-3 миллиардов долларов.

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Экономика
Комментарии
29 пользователей оставили 35 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Valera K
Ну главное сначала зарплаты до Норвежских подтянуть а не налоги, тут главное не перепутать.
22:55
17.01.2018
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Василий Иванов
Мечты мечты. Норвегия не тратит на армию и войну кучу бабла. Она потратила много денег на развитие инфраструктуры, и на ее долговечность.
--отдавая приоритет российским инвесторам---
проще говоря, кого-то обяжут купить эти бонды. Что бы при их не выплатах помалкивали. Какой нить ПФ или иную структуру.
==Укрепление рубля "подобно смерти"==
Че мелочится, давно бы накупили баксов и евро(не забывая орать по ТВ про их ненадежность) и подняли рубль до 200 за 1$. И счастье пришло бы. Как ЕС, при более высоких требованиях\стандартах, зарплатах умудряются дешевле делать. Может проблема не в рубле? Да же в Китае, уже давно рабочая сила не столь дешевая. И все равно- дешевле намного. Может не надо с всего пытаться содрать, везде откаты и взятки. И никакущая логистика, и глупые требования.
23:05
17.01.2018
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