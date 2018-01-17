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Экономика

Греф назвал главные вызовы для России в цифровую эпоху

Сюжет:
Гайдаровский форум в 2018 году (134)
20:1517.01.2018
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПредседатель правления Сбербанка России Герман Греф на IX-ом Гайдаровском форуме в Москве. 17 января 2018Председатель правления Сбербанка России Герман Греф на IX-ом Гайдаровском форуме в Москве. 17 января 2018
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Главной болезнью государства является модель управления, ключевым трендом — построение государства как платформы – фабрики обработки данных, необходимо менять систему образования в РФ, создавая университеты третьего поколения, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Гайдаровском форуме.

Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Если мы сейчас определим самую главную нашу болезнь, в Академии наук, в Сбербанке, в любом регионе или в государстве в целом — это будет проблема — болезнь управления. И это адекватно для кого угодно и чем больше структура, тем более тяжёлая эта болезнь", — сказал глава Сбербанка.

"Я ни одной структуры в мире не знаю, где люди не ломали бы голову как улучшить модель управления, сделать ее гибкой, приспосабливаемой к тому, что происходит сегодня в так быстро развивающемся мире", — добавил Греф.

Если говорить о государствах, то государства сами по себе не гибки и придание государственной модели гибкости — это фундаментальная задача, считает он. "Универсального ответа как это сделать — нет, есть только очевидный ответ, что нужно использовать лучшие практики в мире, и которые у нас реализованы", — добавил он.

IX Гайдаровский форум. 16 января 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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По словам Грефа, при изменении модели управления государством надо брать пример с бизнеса. "Конечно же, это бизнес. Лучшие практики развиваются в конкурентной среде, поэтому лучшие практики рождаются там и нужно постараться сделать такой трансфер лучших практик из бизнеса в государственную практику. Поэтому перед нами стоит колоссальная задача повышения флексибильности (гибкости – ред.) государственного управления", — заметил он.

Университеты третьего поколения

По словам президента Сбербанка, образование нельзя рассматривать отдельно от науки и практики, их нужно соединить, создавая университеты третьего поколения.

"Если говорить о задачах государства в цифровую эпоху, то, конечно же, это все, что связано с созданием институтов и в первую очередь и самое главное — это институты образования — это самая главная задача, когда ключевым драйвером экономического роста и всех благ является человек и его знания", — отметил он.

Председатель правления Сбербанка России Герман Греф на IX-ом Гайдаровском форуме в Москве. 17 января 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Университеты третьего поколения — это три вещи одновременно — практика, наука и образование. И если в образовании нет практики, оно оторвано — мы даём детям знания, но не даём навыков. Навыковые образования — ключевой тренд в сегодняшнем мире. Если мы не занимается наукой в области образования, мы всегда опаздываем", — заявил Греф.

Важно, также по его словам совершенствовать и другие институты в стране — здравоохранение и систему социальной помощи населению.

Реформа госуправления невозможна без гибкой платформы, считает глава Сбербанка. "Вопрос, как можно объединить сегодня реформу государственного управления. Сегодня мы очень часто, когда говорим о бизнесе, о гигантских корпорациях, употребляем слово "платформа",… и перечень как минимум десяти составляющих, что такое платформа. Это агрегатор, это огромная компетенция, это фабрика по обработке данных", — отметил он.

Ключевой тренд

IX Гайдаровский форум
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Точность и успех в принятии решений в государстве зависит от наличия информации, а ключевым трендом является построение государства как платформы, заявил также Греф. "Все решения, которые мы принимаем, будут приниматься быстро в условиях неопределённости, в условиях отсутствия данных. Самый большой кошмар для любого менеджера — это принимать быстро решения в условиях неопределённости", — указал он.

"Когда мы говорим о таких данных как "большие данные" и искусственный интеллект, мы говорим о том, что принятие решений становится более точным. Что такое успех в жизни? Это количество правильных принятых решений человеком в своей жизни. Что такое успех корпорации любой? Это количество правильно принятых решений в общем объёме принимаемых решений. Что такое успех государства? Это точность принимаемых государством решений", — отметил он.

"Когда велась работа в группе Алексея Леонидовича Кудрина (председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) — ред.), мы пришли к выводу, что, наверное, ключевой сегодняшний тренд — попытка построить государство как платформу", — сообщил глава крупнейшего банка РФ.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарной дискуссии Гайдаровского форума. 16 января 2018
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Решение об увеличении инвестиций в образование и здравоохранение будет иметь долгосрочные положительные эффекты для России, сообщил ранее среду в микроблоге в Twitter Кудрин.

Во вторник помощник президента Андрей Белоусов заявил, что российские власти прорабатывают различные варианты бюджетного маневра, причем расчеты администрации президента РФ и ЦСР близки — расходы на здравоохранение, образование и инфраструктуру необходимо увеличить суммарно на 1,5-2% ВВП за счет сокращения расходов по ряду других статей, а также возможной оптимизации налогов.

РИА Новости, входящее в медиагруппу "Россия сегодня", выступает официальным информационным партнером Гайдаровского форума — 2018.

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