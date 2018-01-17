Глава "Опоры России" рассказал, как вывести самозанятых из тени

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Общероссийская организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" полагает, что введение для самозанятых патентного режима с пониженными ставками и исключение уголовной ответственности для нелегальных предпринимателей поможет вывести их из тени, заявил РИА Новости глава организации Александр Калинин.

По словам Калинина, сегодня параллельно с 6 миллионами легально работающими микропредприятиями в России более 10 миллионов человек регулярно занимаются предпринимательской деятельностью, но никак не оформлены, не платят налогов и взносов и недобросовестно конкурируют с теми, кто регистрируются как предприниматели. "Ситуация усугубляется: чем больше усиливается налоговое администрирование, тем больше людей уходя в теневую зону. С этой ситуацией нельзя мириться", — заметил собеседник агентства.

Калинин считает, что режим для самозанятых должен быть простой и реализован по типу патента для иностранных граждан. "Нам кажется, что здесь нужен простой режим, который не предполагал бы создания индивидуального предприятия, либо вводил бы статус индивидуального предпринимателя-самозанятого, с пониженными ставками", — считает глава "Опоры".

В то же время Калинин отмечает, что "одними призывами из тени людей не вывести". "Должна быть усилена административная ответственность за незаконное предпринимательство. Сейчас это штраф 2 тысячи рублей, а оштрафовать могут ограниченный круг лиц. Кроме того, есть статья УК 171 "Незаконное предпринимательство", которая в принципе не работает и по большому счету вообще не нужна", — говорил он.

"Статью 171 необходимо декриминализировать и перевести борьбу из уголовной в административную плоскость с усилением санкций", — считает Калинин.

Замминистра финансов РФ Илья Трунин в ноябре 2017 года говорил, что у самозанятых граждан должен быть облегченный статус, в сравнении с индивидуальными предпринимателями, но не дающий им право заниматься "всем чем угодно".