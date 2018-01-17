Набиуллина и Орешкин оценили итоги голосования на Гайдаровском форуме

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Участники панельной дискуссии "Устойчивость экономического роста в России и мире", среди которых были глава ЦБ Эльвира Набиуллина и министр экономического развития Максим Орешкин, прокомментировали результаты голосования аудитории по вопросу, вышла ли мировая и российская экономика из кризиса.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает, что в современном мире нет четкого определения кризиса, определенные риски всегда присутствуют в экономике.
"Мы всегда свои проблемы преувеличиваем, а проблемы других — преуменьшаем. Но я думаю, здесь права Кристалина (Георгиева, главный исполнительный директор Всемирного банка — ред.), которая сказала, что непонятно, что такое кризис и когда он заканчивается. Уже нет той системы, что был кризис циклический, потом долгое время жили без кризиса", — отметила глава ЦБ.
По словам Набиуллиной, в экономике постоянно летают "черные лебеди".
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, в свою очередь, пошутил, что аудитория "приготовилась к плохому" и к тому, что "вскоре наступит Армагеддон".
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