Набиуллина и Орешкин оценили итоги голосования на Гайдаровском форуме

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Участники панельной дискуссии "Устойчивость экономического роста в России и мире", среди которых были глава ЦБ Эльвира Набиуллина и министр экономического развития Максим Орешкин, прокомментировали результаты голосования аудитории по вопросу, вышла ли мировая и российская экономика из кризиса.

В начале дискуссии модератор предложил аудитории в зале ответить на вопрос: "Согласны ли вы с утверждением, что мировая экономика вышла из кризиса 2008 года, а российская экономика — из кризиса 2015-2016 годов?". Результаты оказались следующими. За вариант "обе вышли" проголосовало 13,9%, "мир вышел, Россия — не вышла" — 50,18%, "мир не вышел, Россия вышла" — 7,69%, "обе не вышли" — 28,94%.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает, что в современном мире нет четкого определения кризиса, определенные риски всегда присутствуют в экономике.

"Мы всегда свои проблемы преувеличиваем, а проблемы других — преуменьшаем. Но я думаю, здесь права Кристалина (Георгиева, главный исполнительный директор Всемирного банка — ред.), которая сказала, что непонятно, что такое кризис и когда он заканчивается. Уже нет той системы, что был кризис циклический, потом долгое время жили без кризиса", — отметила глава ЦБ.

По словам Набиуллиной, в экономике постоянно летают "черные лебеди".

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, в свою очередь, пошутил, что аудитория "приготовилась к плохому" и к тому, что "вскоре наступит Армагеддон".

Председатель совета директоров "Реновы" Виктор Вексельберг и президент ЦСР Павел Кадочников сошлись во мнении, что аудитория слишком подготовлена и в другой аудитории результаты голосования были бы другими.

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