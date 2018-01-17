"Ренова" планирует нарастить инвестиции вдвое

Посетители у стойки информации на VIII Гайдаровском форуме Россия и мир: выбор приоритетов в Москве

Посетители у стойки информации на VIII Гайдаровском форуме Россия и мир: выбор приоритетов в Москве

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Группа компаний "Ренова" планирует в 2018 году увеличить инвестиции почти вдвое — до примерно 100 миллиардов рублей, заявил председатель совета директоров "Реновы" Виктор Вексельберг.

По его словам, в 2017 году инвестиции группы компаний выросли практически на 50% по сравнению с предыдущим годом — с порядка 36 миллиардов рублей до более 50 миллиардов.

"Перспектива роста, которая заложена у нас на 2018 год, предполагает даже удвоение этих цифр: мы запланировали себе в 2018 году цифры инвестиций порядка 100 миллиардов рублей", — сказал Вексельберг в ходе Гайдаровского форума в РАНХиГС.

Он уточнил, что "Ренова" инвестирует в энергетику (как традиционную, так и альтернативную) и инфраструктурные проекты. Он также назвал перспективными направления, связанные с цифровой экономикой. "Это все, что связано с цифровой экономикой. Мы верим в это направление и считаем, что это потенциал роста производительности труда, без которого нельзя никак обойтись", — сказал он.

Он также отметил, что в "Ренове" создано направление компаний "Цифра", которое занимается вопросами промышленного интернета и искусственного интеллекта.

РИА Новости, входящее в медиагруппу "Россия сегодня", выступает официальным информационным партнером Гайдаровского форума — 2018.