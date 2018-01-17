ЦБ сохраняет планы приватизировать санируемые им банки

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. ЦБ РФ сохраняет планы как можно скорее приватизировать санируемые им банки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на заседании Гайдаровского форума.

В настоящее время Банк России санирует через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) три крупных российских банка. В августе и сентябре прошлого года ЦБ объявил о санации банка "ФК Открытие" и Бинбанка, а в середине декабря — Промсвязьбанка.

"У нас действительно намерение как можно быстрее вывести (банки под санацией на рынок — ред.) и задача это сделать", — сказала Набиуллина.

"Это непростая задача, мы понимаем всю ситуацию и привлекательность инвестиций финансового сектора. Мы намерены здесь также последовательно действовать", — добавила глава ЦБ.

"Мы не считаем, что конкуренция в финансовом секторе, в том числе внутренняя, временная противоречит огосударствлению некоторых финансовых институтов в процессе финансового оздоровления", — также заявила она. "То, что сейчас происходит в последние месяцы, разные дискуссии. Во многих странах были такие практики. В Скандинавских странах, когда оздоравливали свою финансовую систему, было временное владение государством (банками — ред.)", — отметила глава регулятора.

РИА Новости, входящее в медиагруппу "Россия сегодня", выступает официальным информационным партнером Гайдаровского форума — 2018.