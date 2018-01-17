ЦБ против резких изменений валютного контроля, заявила Набиуллина

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Вся система контроля за потоками капитала выстроена в РФ на основе старой системы валютного контроля, которую нельзя сразу демонтировать; нужно изучить международный опыт, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Иногда ЦБ представляют как противника либерализации налогового законодательства, налоговых ограничений. Мы всегда были последовательны в том, чтобы не вводить валютные ограничения, даже в самые сложные периоды", — сказала Набиуллина, выступая на сессии на Гайдаровском форуме.

"В чем состоит проблема? Было бы слишком простое решение — взять все и либерализовать. У нас вся система контроля за потоками сомнительных операций выстроена на старой системе валютного контроля, нельзя ее просто демонтировать… Это не подходит, на наш взгляд", — подчеркнула глава ЦБ.

Она считает, что нужно изучить международный опыт, где есть механизмы контроля для выявления сомнительных операций и отмывания средств.

"Только тогда можно действительно отменять устаревшую систему валютного контроля, но просто так демонтировать… мы просто выплеснем с водой ребёнка", — заключила глава ЦБ.

РИА Новости, входящее в медиагруппу "Россия сегодня", выступает официальным информационным партнером Гайдаровского форума — 2018.