АКРА надеется в ближайшие месяцы анонсировать свои иностранные проекты

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. АКРА надеется в ближайшие месяцы объявить о партнерствах с коллегами из других стран, сообщила РИА Новости глава рейтингового агентства Екатерина Трофимова.

"У нас на протяжении нескольких месяцев есть несколько иностранных проектов, причем в очень разных географических зонах. Так сложилось, что китайский проект дошел до своей публичной стадии быстрее. Я очень надеюсь, что в ближайшие месяцы мы сможем анонсировать и другие интересные наработки", — сказала Трофимова в кулуарах Гайдаровского форума.

АКРА в ноябре 2017 года подписало меморандум о сотрудничестве с китайским рейтинговым агентством Golden Credit Rating International. Агентства планируют вести совместную аналитическую работу, развивать технологическое и информационное сотрудничество и способствовать взаимному признанию рейтингов китайскими и российскими инвесторами и регуляторами.

"На данный момент мы уже согласовали детально план работ на этот год. Предполагается два зеркальных мероприятия, которые мы проведем совместно в Китае и в России. Уже началась работа в области разработки методологии и аналитики", — сообщила глава АКРА.

"Партнерство развивается очень позитивно и пока полностью оправдывает наши ожидания", — добавила она.

РИА Новости, входящее в медиагруппу "Россия сегодня", выступает официальным информационным партнером Гайдаровского форума — 2018.