АКРА надеется в ближайшие месяцы анонсировать свои иностранные проекты

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. АКРА надеется в ближайшие месяцы объявить о партнерствах с коллегами из других стран, сообщила РИА Новости глава рейтингового агентства Екатерина Трофимова.
АКРА в ноябре 2017 года подписало меморандум о сотрудничестве с китайским рейтинговым агентством Golden Credit Rating International. Агентства планируют вести совместную аналитическую работу, развивать технологическое и информационное сотрудничество и способствовать взаимному признанию рейтингов китайскими и российскими инвесторами и регуляторами.
"На данный момент мы уже согласовали детально план работ на этот год. Предполагается два зеркальных мероприятия, которые мы проведем совместно в Китае и в России. Уже началась работа в области разработки методологии и аналитики", — сообщила глава АКРА.
"Партнерство развивается очень позитивно и пока полностью оправдывает наши ожидания", — добавила она.
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