Набиуллина перечислила плюсы низкой инфляции в России

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Низкая инфляция означает целый ряд плюсов для населения и бизнеса, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании Гайдаровского форума.
"Наши расчёты показывают, что если бы инфляция была более высокой, у нас доходы населения "съедались" бы ещё быстрее; низкая инфляция как раз даёт возможность расти потреблению, повышает доверие потребителей, и мы это видим как раз на практике, на практике видим, что рост потребления вырос на базе низкой инфляции", — заявила Набиуллина.
"Поэтому для людей, на мой взгляд, это абсолютное благо — низкая инфляция, когда не "съедаются" зарплаты, доходы, сбережения и когда более предсказуемо можно планировать свои доходы. Для бизнеса тоже низкая инфляция — это предсказуемость и основа для снижения ставок", — подчеркнула глава ЦБ.
РИА Новости, входящее в медиагруппу "Россия сегодня", выступает официальным информационным партнером Гайдаровского форума — 2018.