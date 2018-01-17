Набиуллина перечислила плюсы низкой инфляции в России

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Низкая инфляция означает целый ряд плюсов для населения и бизнеса, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании Гайдаровского форума.

По данным Росстата, инфляция в РФ по итогам 2017 года составила 2,5%, с начала 2018 года потребительские цены выросли на 0,2%. Цель (таргет) по инфляции, которого придерживается Банк России — 4% в год. Низкая инфляция позитивна как для населения, так и для бизнеса, подчеркивает глава ЦБ.

"Наши расчёты показывают, что если бы инфляция была более высокой, у нас доходы населения "съедались" бы ещё быстрее; низкая инфляция как раз даёт возможность расти потреблению, повышает доверие потребителей, и мы это видим как раз на практике, на практике видим, что рост потребления вырос на базе низкой инфляции", — заявила Набиуллина.

"Поэтому для людей, на мой взгляд, это абсолютное благо — низкая инфляция, когда не "съедаются" зарплаты, доходы, сбережения и когда более предсказуемо можно планировать свои доходы. Для бизнеса тоже низкая инфляция — это предсказуемость и основа для снижения ставок", — подчеркнула глава ЦБ.

"Чем стабильнее инфляция, тем быстрее мы можем смягчать денежно-кредитную политику, тем быстрее она станет нейтральной. Пока она у нас умеренно жесткая. Уровень нейтральности денежно-кредитной политики — это где-то 6% (уровня ключевой ставки — ред.) в нынешних условиях, у нас ещё пока ставка выше", — отметила она. "Тем не менее, я хочу отметить, что низкая инфляция — это не просто счастливое стечение обстоятельств или случайность. Это все-таки результаты последовательной политики", — также указала глава ЦБ.

РИА Новости, входящее в медиагруппу "Россия сегодня", выступает официальным информационным партнером Гайдаровского форума — 2018.