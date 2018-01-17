Экономическая повестка даст толчок инвестициям, считает Орешкин

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Новая экономическая повестка, которая будет сформирована к маю 2018 года, очень серьезно поддержит инвестиционную активность в России, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Очень серьезный момент, который может инвестиционную активность поддержать, это позитивный эффект от той новой экономической повестки, которая сформируется к маю. Много разных будет историй, в том числе одна из важных историй — то, о чем мы уже говорили в последнее время, это новые программы, связанные с инвестициями в инфраструктуру", — сказал Орешкин, выступая на сессии Гайдаровского форума.

"Много-много еще разных историй, но о них просто сейчас, особенно мне, преждевременно говорить", — добавил он.

Помощник президента Андрей Белоусов во вторник заявил, что российские власти прорабатывают различные варианты бюджетного маневра, причем расчеты администрации президента РФ и Центра стратегических разработок близки — расходы на здравоохранение, образование и инфраструктуру необходимо увеличить суммарно на 1,5-2% ВВП за счет сокращения расходов по ряду других статей, а также возможной оптимизации налогов.

РИА Новости, входящее в медиагруппу "Россия сегодня", выступает официальным информационным партнером Гайдаровского форума — 2018.