АКРА планирует выпустить рейтинговый продукт для иностранных эмитентов

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. АКРА в первом квартале планирует представить рейтинговый продукт для иностранных эмитентов, которые хотят выйти на российский рынок, сообщила РИА Новости глава рейтингового агентства Екатерина Трофимова.
В декабре 2017 года представители Московской биржи говорили, что эмитенты стран СНГ интересуются размещением на Московской бирже рублевых облигаций. В 2017 году на Московской бирже разместили облигации "Казахстанские железные дороги" и провел SPO Банк Астаны.
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