АКРА планирует выпустить рейтинговый продукт для иностранных эмитентов

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. АКРА в первом квартале планирует представить рейтинговый продукт для иностранных эмитентов, которые хотят выйти на российский рынок, сообщила РИА Новости глава рейтингового агентства Екатерина Трофимова.

"У нас были переговоры с иностранными эмитентами, потенциально рассматривающими выпуск обязательств в рублях на российском рынке. Пока мы видим, что этот спрос достаточно ограничен, но в первом квартале мы готовим уже необходимый рейтинговый продукт", — сказала она в кулуарах Гайдаровского форума.

В декабре 2017 года представители Московской биржи говорили, что эмитенты стран СНГ интересуются размещением на Московской бирже рублевых облигаций. В 2017 году на Московской бирже разместили облигации "Казахстанские железные дороги" и провел SPO Банк Астаны.

РИА Новости, входящее в медиагруппу "Россия сегодня", выступает официальным информационным партнером Гайдаровского форума — 2018.