Минфин не даст рублю резко укрепиться, заявил Силуанов

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Минфин РФ за счет операций на валютном рынке не позволит курсу рубля резко укрепиться, сказал министр финансов Антон Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме.

"В текущем году действие бюджетного правила позволит нам не только сгладить курс, как мы говорили. Цены на нефть выросли, курс у нас немного укрепился, это правда. Но мы сейчас начали осуществлять операции на валютном рынке по покупке валюты в рамках бюджетного правила и мы не дадим резко укрепиться курсу", — заявил Силуанов.

Он отметил, что укрепление рубля для некоторых отраслей промышленности "подобно смерти". "Потому что сразу приходят импортные товары, мы становимся неконкурентоспособными и так далее", — добавил Силуанов.

При этом он отметил, что Минфин посредством бюджетного правила не собирается ни увеличивать доходы бюджета, ни поддерживать конкурентоспособность.

РИА Новости, входящее в медиагруппу "Россия сегодня", выступает официальным информационным партнером Гайдаровского форума — 2018. Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).