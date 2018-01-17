Сбербанк готов взять на себя функцию по цифровизации госуслуг, заявил Греф

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Сбербанк готов взять у государства функцию по цифровизации госуслуг и оказывать их бесплатно, заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф на пленарном заседании Гайдаровского форума.

"Что такое цифровизовывать государство? Это гигантская проблема. Если мы пойдем традиционным путем, мы проиграем", — считает глава Сбербанка.

По словам Грефа, 48 государственных услуг — это 80% услуг, которыми пользуются люди. "Мы говорим — госуслуги. 48 государственных услуг. Отдайте эти 48 услуг на аутсорсинг, на цифровизацию бизнесу. Я готов, чтобы это был не Сбербанк, пусть это будет кто угодно. Всем тем, кто готов взяться бесплатно за эту работу, — а мы в том числе готовы взяться бесплатно за эту работу, — и вы в короткий срок преобразуете государство. Государство увидит граждан — граждане получат сервис", — отметил глава Сбербанка.

"У человека высвободится время, нам не нужно будет стоять в очередях и так далее. Мы готовы взять на себя цифровизацию целого ряда сервисов", — добавил Греф.

"Я точно так же критически отношусь и к банкам. Никто не хочет ходить и терять время в банке. Моя задача — сделать банк в кармане. Никто не мечтает увидеть мое лицо, — он мечтает получить сервис… Думаю, что лицо наших операционисток значительно приятнее, чем мое, кстати. К нам часто ходят из-за их приятных лиц. Если клиент хочет пообщаться, нужно такую возможность предоставлять, а те, кто не хочет — не нужно их заставлять это делать", — заметил глава Сбербанка.

Государство в кармане

Многие решения в сфере госуслуг могут приниматься искусственным интеллектом, отметил Греф. "Речь идет о регистрации бизнеса, выдаче паспортов, свидетельств о рождении, пенсионных удостоверений и так далее. Все эти простые решения могут приниматься без участия человека с помощью алгоритмов", — пояснил он.

Сбербанк при разработке нового подхода взял за основу уже работающие в банке системы, а также системы, которые реализованы в крупнейших корпорациях, в том числе Google, Alibaba.

"Это наше представление того, что такое государство как платформа. И на этой платформе бизнес, граждане и в конечном итоге вещи — интернет вещей — все соединяются, генерят туда информацию и обучаются при принятии решений. Сложные решения остаются за людьми, простые решения передаются в область их автоматического принятия", — описал Греф принцип цифрового государства.

"Такая штука еще не реализована ни в одном государстве. Многие государства на пути, самое продвинутое государство — это Сингапур", — отметил он.

По его словам, государство может быть менее заметным для граждан. "Государство меняет свой облик, оно становится очень удобным для граждан, оно становится незаметным для граждан. Государство может быть "в кармане", и оно будет в кармане. Скорее всего, оно будет нас преследовать везде. Мы сейчас говорим о 50 миллиардах вещей, которые между собой генерят данные. Так вот государство как платформа должно обеспечить корректную обработку этих данных, должны быть созданы глобальные облачные сервисы", — считает Греф.

"Когда мы говорим о новом подходе государства как платформы, по- английски это называется data driven decision making, то есть решения, основанные не на эмоциях, субъективных предпочтениях, а исключительно на данных. Для этого нужно большое озеро данных, или в случае с государством — океан данных, и нужен двигатель, который позволяет принимать простые решения без участия человека", — отметил топ-менеджер.

"Это совсем другой подход к реформе государства: не пытаться воспроизводить вчерашний день, лучшие образцы того, что сделано в мире, а сразу пойти вперед", — добавил он.

"Возможностей государства довлеть над гражданином станет меньше. Государство станет значительно более сервисным. Но для этого очень много всего нужно сделать", — заключил глава Сбербанка.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).