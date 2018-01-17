Орешкин оценил 2017 год с точки зрения экономики

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин назвал 2017 год годом завершения адаптации экономики РФ к новым внешним условиям и успеха структурных реформ.

"Если попытаться каким-то одним выражением охарактеризовать 2017 год, конечно же я бы сказал, что это год окончания адаптации к изменившимся внешним условиям и год окончания действительно успешных структурных реформ макроэкономической политики", — сказал Орешкин, выступая на сессии Гайдаровского форума в среду.

В понедельник Минэкономразвития опубликовало доклад, в котором отмечает, что 2017 год стал годом завершения макроэкономической стабилизации в РФ и увенчался успехом нескольких структурных экономических реформ, которые были проведены за последние три года.

Министерство, в частности, указывает, что властям удалось за последние три года реализовать целый блок структурных реформ в макроэкономической политике: переход к таргетированию инфляции, отказ от политики управления валютным курсом и переход к его свободному плаванию, адаптация бюджета к низким ценам на нефть и введение бюджетного правила с ценой отсечения 40 долларов за баррель (в ценах 2017 года), полноценное введение механизма, снижающего влияние волатильности цен на нефть на внутреннюю экономику.

Минфин в феврале 2017 года начал покупки валюты на рынке для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен. На эти цели направляются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета. Данный механизм, по оценке Минэкономразвития, существенно снизил возможный краткосрочный позитивный эффект на экономику – и вклад активного роста нефтяных цен в динамику ВВП 2017 года составил всего 0,3 процентного пункта.

РИА Новости, входящее в медиагруппу "Россия сегодня", выступает официальным информационным партнером Гайдаровского форума — 2018.