Набиуллина рассказала о послекризисном восстановлении экономики

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Банк России ожидал завершения к концу 2017 года послекризисного восстановления экономики РФ, что, по сути, и произошло, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Мы ожидали, что к концу 2017 года завершится период, в некотором смысле, восстановления после кризисного падения. По сути, это произошло", — сказала Набиуллина в ходе Гайдаровского форума.

По словам главы регулятора, РФ в 2017 году вышла на темпы роста ВВП "приблизительно в тех объёмах и на тех уровнях, которых ожидал Центральный банк".

"Это потенциальные темпы роста при нынешней структуре экономики. В некотором смысле, мы сейчас в поворотной точке. Сейчас вопрос о том, как и на чем мы будем дальше расти. Макроэкономическая стабильности дала возможность экономике не сильно упасть, но вызов для нас — будущие темпы экономического роста", — подчеркнула Набиуллина.

Она также напомнила, что по оценкам ЦБ экономика РФ будет в 2018 году расти темпами 1,5-2%.

РИА Новости, входящее в медиагруппу "Россия сегодня", выступает официальным информационным партнером Гайдаровского форума — 2018.