Набиуллина рассказала о зависимости российской экономики от цен на нефть

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Зависимость российской экономики от мировых цен на нефть сохраняется значительной, но она стала менее уязвимой к возможным колебаниям этих цен, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Гайдаровском форуме.
По её словам, доля нефтегазовых доходов от экспорта уменьшилась в бюджете от более 50% до 40%, также уменьшилась доля экспортных доходов, но доля ТЭК в ВВП достаточно значительна.
По её словам, бюджет и платежный баланс уже приспособились и "вполне способны жить" в условиях низких цен на нефть. "Но перед экономикой стоит задача диверсификации ее структуры, которая не решена и которая является вызовом для ближайшего времени", — заключила Набиуллина.
РИА Новости, входящее в медиагруппу "Россия сегодня", выступает официальным информационным партнером Гайдаровского форума — 2018.