Дефицит бюджета России за 2017 год составил 1,5% ВВП

Гайдаровский форум в 2018 году (125)

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Дефицит федерального бюджета РФ за 2017 год составил 1,5% ВВП, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе Гайдаровского форума в РАНХиГС.

"За 2017 год у нас дефицит 1,5%. Я напомню, что первоначально бюджет предусматривал 2,5%, мы уточнили на 2,2%, сейчас — 1,5%", — сказал глава Минфина.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).