Силуанов рассказал, в каком случае бюджет выйдет на профицит в 2018 году

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Бюджет РФ выйдет на профицит в 2018 году при сохранении текущей конъюнктуры по нефти, заявил глава Минфина Антон Силуанов в ходе Гайдаровского форума в РАНХиГС.

"В этом году у нас по плану — 1,3% дефицит к ВВП. Но если будет продолжаться такая же конъюнктура, как сегодня, мы выйдем на профицит", — сказал Силуанов.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).