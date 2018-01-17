ФНБ достигнет 7% ВВП не раньше 2019 года, заявил Силуанов

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Фонд национального благосостояния (ФНБ) не раньше 2019 года достигнет объема в 7% ВВП, позволяющего финансировать из его средств инфраструктурные проекты, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Уже инвестированные средства Минфин, по словам министра, не будет учитывать при расчете минимального объема ФНБ, необходимого для возобновления инвестиций в проекты. "Если мы инвестировали в кольцевую дорогу вокруг Москвы, инвестировали в БАМ-Транссиб, как мы эти деньги заберем, чтобы профинансировать расходы (бюджета – ред.)? Быстро же не заберешь", — пояснил он.
"Мы считаем только наличные, кэш, ресурсы, которые могут быть направлены на закрытие потребностей, в случае если они возникнут в ходе исполнения бюджета", — добавил Силуанов.
"Нам все равно нужно сформировать подушку безопасности такую, которая позволит нам финансировать наши обязательства, расходы на протяжении трехлетнего периода. Если цены на нефть упадут, если какие-то ограничения будут, мы должны быть уверенными в выполнении своих обязательств", — подчеркнул министр.
Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума 2018. Организатором форума "Россия и мир: цели и ценности" выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).