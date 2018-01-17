ФНБ достигнет 7% ВВП не раньше 2019 года, заявил Силуанов

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Фонд национального благосостояния (ФНБ) не раньше 2019 года достигнет объема в 7% ВВП, позволяющего финансировать из его средств инфраструктурные проекты, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"В любом случае 7% порога мы достигнем явно не в этом году, в лучшем случае, в следующем", — сказал он в кулуарах Гайдаровского форума. "Сейчас у нас общий объем средств ФНБ — 4,5 триллиона рублей. Это около 5% ВВП. 1,5% ВВП из них уже инвестировано в инвестпроекты. Будем считать, что это (объем незадействованных в проектах средств фонда – ред.) около 3,5% ВВП", — сказал Силуанов.

Уже инвестированные средства Минфин, по словам министра, не будет учитывать при расчете минимального объема ФНБ, необходимого для возобновления инвестиций в проекты. "Если мы инвестировали в кольцевую дорогу вокруг Москвы, инвестировали в БАМ-Транссиб, как мы эти деньги заберем, чтобы профинансировать расходы (бюджета – ред.)? Быстро же не заберешь", — пояснил он.

"Мы считаем только наличные, кэш, ресурсы, которые могут быть направлены на закрытие потребностей, в случае если они возникнут в ходе исполнения бюджета", — добавил Силуанов.

Он напомнил, что в текущем году Минфин ожидает дополнительных нефтегазовых доходов бюджета на уровне около 3% ВВП при сохранении текущей конъюнктуры. Эти деньги министерство планирует направить в ФНБ. Таким образом, к концу года объем ликвидных средств фонда достигнет 6,5% ВВП.

"Нам все равно нужно сформировать подушку безопасности такую, которая позволит нам финансировать наши обязательства, расходы на протяжении трехлетнего периода. Если цены на нефть упадут, если какие-то ограничения будут, мы должны быть уверенными в выполнении своих обязательств", — подчеркнул министр.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума 2018. Организатором форума "Россия и мир: цели и ценности" выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).