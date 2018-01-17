АКРА создаст "дочку" по рейтинговому моделированию

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. АКРА в ближайшее время создаст "дочку", которая будет предоставлять услуги рейтингового моделирования, сообщила глава рейтингового агентства Екатерина Трофимова.
Она пояснила, что это будет B2B проект. Такие услуги агентство оказывает уже сейчас, но планирует выделить их в отдельную структуру.
Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума 2018. Организатором форума "Россия и мир: цели и ценности" выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).