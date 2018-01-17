АКРА создаст "дочку" по рейтинговому моделированию

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. АКРА в ближайшее время создаст "дочку", которая будет предоставлять услуги рейтингового моделирования, сообщила глава рейтингового агентства Екатерина Трофимова.

"Мы уже активно параллельно с созданием традиционной рейтинговой платформы вкладывались в развитие системы бизнеса рейтингового моделирования. В ближайшее время у нас будет анонсировано создание рейтинговой "дочки", — сказала она, выступая на Гайдаровском форуме.

Она пояснила, что это будет B2B проект. Такие услуги агентство оказывает уже сейчас, но планирует выделить их в отдельную структуру.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума 2018. Организатором форума "Россия и мир: цели и ценности" выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).