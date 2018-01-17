Замглавы Минфина сожалеет, что девушки предпочитают криптофермы бриллиантам

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Лучшим подарком для девушек в России сейчас стали не бриллианты, а криптофермы и производимые на них криптовалюты, и эту ситуацию следует менять, считает замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
"Мы будем делать все возможное, чтобы девушкам нравились больше бриллианты, а не криптовалютные фермы", — добавил замминистра.
Ранее, выступая на форуме, Моисеев сравнил криптовалюты с очередной компьютерной игрой и отметил полнейшую свободу в этой сфере в РФ на данном этапе — в стране майнинг не подлежит налогообложению, также Россия является мировым лидером по количеству проведенных ICO, "хоть и есть мнение, что многие из них мошеннические". В связи с этим он пообещал, что "мы, конечно, сделаем, зарегулируем" эту сферу.
Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума 2018. Организатором форума "Россия и мир: цели и ценности" выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).