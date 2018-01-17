Замглавы Минфина сожалеет, что девушки предпочитают криптофермы бриллиантам

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Лучшим подарком для девушек в России сейчас стали не бриллианты, а криптофермы и производимые на них криптовалюты, и эту ситуацию следует менять, считает замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Феномен криптовалют следует связывать с изменением жизненных ценностей с точки зрения материальных накоплений для граждан. Мы наблюдаем это тренд, извините, когда новый смартфон — лучший подарок на мероприятия типа обручения. Есть сегодня такая штука, когда новое поколение выбирает не бриллианты, а что-то такое новое и интересное. Я знаю, что лучший подарок сегодня для девушек — не бриллианты, а криптовалютные фермы", — рассказал он, выступая на Гайдаровском форуме.

"Мы будем делать все возможное, чтобы девушкам нравились больше бриллианты, а не криптовалютные фермы", — добавил замминистра.

Ранее, выступая на форуме, Моисеев сравнил криптовалюты с очередной компьютерной игрой и отметил полнейшую свободу в этой сфере в РФ на данном этапе — в стране майнинг не подлежит налогообложению, также Россия является мировым лидером по количеству проведенных ICO, "хоть и есть мнение, что многие из них мошеннические". В связи с этим он пообещал, что "мы, конечно, сделаем, зарегулируем" эту сферу.

В конце прошлого года на общественном совете при Минфине РФ был представлен законопроект о регулировании цифровых активов в РФ. В нем даются определения криптовалюте, майнингу и ICO (процедуре первичного размещения токенов). Финальный вариант законопроекта о регулировании криптовалют в РФ, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, должен быть подготовлен в первом полугодии 2018 года.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума 2018. Организатором форума "Россия и мир: цели и ценности" выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).