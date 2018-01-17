Плодоовощной союз рассказал о производстве огурцов в России

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Россия уже в текущем году будет на 90% обеспечивать себя огурцами собственного производства, а уровень самообеспеченности томатами может достигнуть 85-90% через три-четыре года, заявил глава Плодоовощного союза Сергей Королев.

"По огурцам уже понятно, что импорт в 2018 году мы сводим к минимуму. Я думаю, что он будет на уровне всего 10%, 90% огурцов мы будем производить сами. И это произошло за достаточно короткий период времени", — сказал Королев, выступая на экспертной дискуссии в рамках Гайдаровского форума в РАНХиГС.

"По томатам ситуация похуже. В прошлом году у нас 41% собственного производства, и все-таки 60% мы импортировали, хотя начинали мы с собственного производства 17% в 2012 году. Мы предполагаем, что в ближайшие три-четыре года по томатам произойдет практически полное импортозамещение, и мы выйдем на показатели 85-90% собственного производства", — добавил он.

По словам главы союза, объем инвестиций в строительство новых тепличных комплексов в РФ за четыре года составили 170 миллиарда рублей, с учетом инвестиций в модернизацию существующих комплексов — 200 миллиардов. Площади под тепличные комплексы достигли уровня в 2,5 тысячи гектаров против 1,7 тысячи в 2012 году. Сейчас 62% потребляемых тепличных овощей Россия производит сама, 38% — импортирует.

Затрагивая вопрос выполнения Россией доктрины продовольственной безопасности, Королев отметил, что обеспеченность страны картофелем собственного производства составляет 97%, по овощам открытого грунта — 95%, сахаром — 89%, растительным маслом — 84%, молоком — 82%, тепличными овощами — 60%, фруктами — 39%. "Две последние позиции — это как раз те направления государственной программы, которые активно развиваются, куда направляются значительные субсидии государства", — отметил он.

В то же время Королев выразил мнение о необходимости корректировки доктрины продовольствия безопасности и внесения в нее новых продуктов. Кроме того, продовольственная независимость страны, по его словам, невозможна без обеспечения аграриев российскими семенами. "Программа, которая принята Минсельхозом по научно-техническому развитию, она как раз и предполагает, что мы должны за короткий период времени наверстать свои собственные научные разработки, селекцию, семеноводство, генетику", — подчеркнул глава союза.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).