Первый зампред ЦБ рассказал об "эффекте виагры" в истории с криптовалютами

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Банк России выражает опасения, связанные с "эффектом виагры" в сфере криптовалют, когда созданное средство, которое можно использовать для платежей, сформировало базу для спекулятивного ажиотажа и финансовых пирамид, сообщил первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов, выступая на Гайдаровском форуме.
"Нас беспокоит "эффект виагры". Виагра была изобретена случайно в рамках поиска формулы для сердечной мышцы, но в результате получили нечто другое", — сказал Швецов, комментируя популярность криптовалют в мире.
"Нас беспокоит, что создавали для глобального рынка нечто, что можно использовать как платежное средство, но создали шикарную платформу для финансовой пирамиды. Искали одно, получили другое", — пояснил он.
По его словам, в настоящий момент наблюдается абсолютно ажиотажный спрос на криптовалюты не как средство обращения, платежа, а именно как на средство инвестировать в нечто, что люди не очень понимают, чтобы потом перепродать это дороже.
Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).