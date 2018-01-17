Первый зампред ЦБ рассказал об "эффекте виагры" в истории с криптовалютами

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Банк России выражает опасения, связанные с "эффектом виагры" в сфере криптовалют, когда созданное средство, которое можно использовать для платежей, сформировало базу для спекулятивного ажиотажа и финансовых пирамид, сообщил первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов, выступая на Гайдаровском форуме.

"Нас беспокоит "эффект виагры". Виагра была изобретена случайно в рамках поиска формулы для сердечной мышцы, но в результате получили нечто другое", — сказал Швецов, комментируя популярность криптовалют в мире.

"Нас беспокоит, что создавали для глобального рынка нечто, что можно использовать как платежное средство, но создали шикарную платформу для финансовой пирамиды. Искали одно, получили другое", — пояснил он.

По его словам, в настоящий момент наблюдается абсолютно ажиотажный спрос на криптовалюты не как средство обращения, платежа, а именно как на средство инвестировать в нечто, что люди не очень понимают, чтобы потом перепродать это дороже.

"То есть, в чистом виде получилась инвестиционная история. Но за этой инвестиционной историей пока нет большого "факапа", поэтому хорошо, что мы об этом думаем. Но точно регуляторы не будут делать ничего, что будет способствовать росту этих пирамид", — заключил он.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).