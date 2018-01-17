В ЦБ рассказали, когда может заработать индикатор долговой нагрузки россиян

Табличка на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото

Табличка на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Банк России может в 2018 году завершить разработку нормативного акта, регулирующего показатель долговой нагрузки граждан (PTI), сообщила журналистам первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

"Мы к этому идём, но сейчас несколько вещей происходит — во-первых, прошло публичное обсуждение консультативного доклада (по PTI — ред.), то есть сейчас пишется нормативный акт", — сказала Юдаева в кулуарах Гайдаровского форума.

При этом она отметила, что в настоящее время параллельно обсуждаются необходимые изменения в законодательство, которые позволят более эффективно устанавливать эти показатели и ими управлять, как и другими макропруденциальными показателями.

"Я думаю, что в этом году работы продолжится достаточно активно, конкретные сроки назвать не могу, но работа идёт. Есть вероятность того, что он уже будет принят в этом году", — пояснила Юдаева.

В конце 2016 года президент РФ Владимир Путин поручил представить предложения об установлении обязанности банков и МФО проводить проверку наличия у гражданина обязательств по займам при выдаче им потребительского кредита. Поручение было адресовано правительству и ЦБ.

В качестве альтернативного показателя расчета долговой нагрузки заемщиков-физлиц ЦБ рассматривал помимо PTI показатель DTI (debt-to-income — отношение совокупной задолженности заемщика к его доходу).

Банк России в октябре опубликовал консультативный доклад, согласно которому хочет ограничивать риски сектора потребительского кредитования через показатель PTI (payment to income — отношение ежемесячного платежа заемщика по всем кредитам к его среднемесячному доходу). По разработанной ЦБ концепции расчета показателя долговой нагрузки физлиц, максимальный размер кредита, в пределах которого кредитор не обязан рассчитывать этот показатель, составляет семь тысяч рублей. На основе концепции регулятор подготовит соответствующий нормативный акт.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).