Петр Авен рассказал о сотрудничестве Альфа-банка с оборонными предприятиями

Посетители у стойки информации на VIII Гайдаровском форуме Россия и мир: выбор приоритетов в Москве

Посетители у стойки информации на VIII Гайдаровском форуме Россия и мир: выбор приоритетов в Москве

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Альфа-банк был вынужден пересмотреть сотрудничество с оборонными предприятиями, заявил журналистам совладелец банка, член наблюдательного совета "Альфа-групп" Петр Авен.

"Мы не пересмотрели, мы были вынуждены пересмотреть", — прокомментировал он работу с оборонными предприятиями в кулуарах Гайдаровского форума.

"Оборонные предприятия, с которыми мы были вынуждены прекратить контакты, они под санкциями, нам просто комплаенс это говорит. Мы не исходим из теоретических предположений, мы исходим из реальных санкционных списков", — сказал он.

По его словам, оборонные предприятия были большой частью портфеля банка. "Мы были бы заинтересованы с ними работать, так же будем действовать в отношении любых санкционных списков", — добавил он.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).