Альфа-банк не видит банки для покупки, заявил Петр Авен

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Альфа-банку интересна покупка кредитных организаций, но он не видит банки, которые можно купить, сообщил журналистам совладелец Альфа-банка, член наблюдательного совета "Альфа-групп" Петр Авен.

"Если бы мы видели банки, которые можно купить, мы бы, наверное, этим занимались. Мы таких банков не видим", — сказал Авен в кулуарах Гайдаровского форума.

В октябре прошлого года тогда ещё занимавший пост зампреда правления Альфа-банка Алексей Марей сообщал, что банку интересны активы Бинбанка и "ФК Открытие" после их санации, но говорить о покупке преждевременно. Между тем, в декабре Авен сообщал о готовности кредитной организации вновь стать санатором банков и обсуждал этот вопрос с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной.

В настоящее время Банк России санирует через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) три крупных российских банка. В августе и сентябре прошлого года ЦБ объявил о санации банка "ФК Открытие" и Бинбанка, а в середине декабря — Промсвязьбанка.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).