Председатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров на IX-ом Гайдаровском форуме в Москве. 17 января 2018

Председатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров на IX-ом Гайдаровском форуме в Москве. 17 января 2018

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Бюджет РФ потерял 130 миллиардов рублей в 2017 году из-за нерешённого вопроса о налогообложении иностранных интернет-ритейлеров, а к 2020 году сумма потерь может вырасти до 3 триллионов рублей, если решение так и не будет принято, заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, выступая на Гайдаровском форуме.

"Мы в 2017 году потеряли приметно 130 миллиардов рублей. Если мы будем это продолжать, к 2020 году уйдёт примерно 3 триллиона. Более того, мы потеряем и за счёт бизнеса — мы нанесём удар по собственному бизнесу", — сказал Макаров, говоря о налогообложении интернет-торговли.

В конце 2017 года Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила обложить НДС все товары, приобретенные в России через иностранные торговые интернет-площадки. Кроме того, власти обсуждают снижение порога беспошлинного ввоза товаров на территорию РФ, который сейчас составляет 1 тысячу евро.

Глава профильного комитета Госдумы высказал удивление, почему власти не могут принять решения. "Боятся кого-то обидеть", — предположит он.

Макаров напомнил, что когда принималось решение о введении 18% НДС для иностранного цифрового контента и ПО — так называемого "налога на Google" — эксперты предупреждали о возможных проблемах, в том числе о возможном резком росте цен на интернет-услуги. Но по факту этого не произошло, и никаких проблем с администрированием налога не возникло.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).