ЦБ намерен снижать ключевую ставку постепенно

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Банк России намерен снижать ключевую ставку постепенно, выбирая шаг снижения в зависимости от макроэкономической ситуации, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

Банк России в 2017 году снижал ключевую ставку шесть раз, до 7,75% годовых.

"Мы, как всегда, говорим, что мы будем снижать ставку постепенно, но в каждый конкретный раз мы будем смотреть (на макроэкономическую ситуацию — ред.) и в зависимости от ситуации выбирать шаг", — сказала Юдаева в кулуарах Гайдаровского форума.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в прошлом году пообещала, что регулятор продолжит смягчать риторику и осуществлять плавный переход от умеренно-жесткой к нейтральной политике, оценивая риски для инфляции и состояние экономики. Такой переход не исключает и пауз, но, по планам ЦБ, ключевая ставка в течение двух следующих лет должна опуститься до равновесного уровня.

В понимании регулятора равновесная, или "нейтральная" ставка, составляет 6,5-7% годовых, и достигнута она будет в 2019 году. В ЦБ считают, что при устойчивой инфляции в 4% ставка должна быть выше нее на 2,5-3 процентного пункта.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).