Эксперт оценил шансы на заморозку топливных цен в России

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Предложение Минсельхоза о заморозке цен на моторное топливо для аграриев в период весенних полевых работ имеет шансы на реализацию в связи с предстоящими выборами, считает начальник аналитического отдела компании "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских.
"Это, скорее, вопрос политический, сейчас такие предложения в преддверии выборов имеют шансы на реализацию", — сказал Подлевских РИА Новости, отметив также, что подобные шаги сейчас могут спровоцировать рост цен во второй половине года. "Затраты на весенние полевые работы меньше, чем на уборку", — добавил он.
При этом эксперт отметил, что озабоченность аграриев вполне обоснована и объяснима: "Беспокойство, в каком-то смысле, обосновано. Дело в том, что предыдущие пару лет динамика цен на бензин, на топливо, была ниже индекса потребительских цен (ИПЦ). Сейчас у нас ситуация изменилась: интересно, что ИПЦ сейчас очень низок, а цены на топливо продолжают жить своей неторопливой жизнью".