Эксперт оценил шансы на заморозку топливных цен в России

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Предложение Минсельхоза о заморозке цен на моторное топливо для аграриев в период весенних полевых работ имеет шансы на реализацию в связи с предстоящими выборами, считает начальник аналитического отдела компании "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских.

Ранее в среду министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев сообщил, что попросил Минэнерго рассмотреть вопрос фиксации цен на топливо для аграриев, поскольку рост цен на него может негативно сказаться на проведении посевных работ. В ответ Минэнерго напомнило, что цены на нефтепродукты не могут регулироваться государством и предложило сельхозпроизводителям переходить на газомоторное топливо.

"Это, скорее, вопрос политический, сейчас такие предложения в преддверии выборов имеют шансы на реализацию", — сказал Подлевских РИА Новости, отметив также, что подобные шаги сейчас могут спровоцировать рост цен во второй половине года. "Затраты на весенние полевые работы меньше, чем на уборку", — добавил он.

При этом эксперт отметил, что озабоченность аграриев вполне обоснована и объяснима: "Беспокойство, в каком-то смысле, обосновано. Дело в том, что предыдущие пару лет динамика цен на бензин, на топливо, была ниже индекса потребительских цен (ИПЦ). Сейчас у нас ситуация изменилась: интересно, что ИПЦ сейчас очень низок, а цены на топливо продолжают жить своей неторопливой жизнью".