ЦБ считает текущее укрепление рубля не очень сильным

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Банк России не считает текущее укрепление рубля сильным, оно объясняется, в том числе, ростом нефтяных цен, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

"У того текущего укрепления, которое мы видим, во-первых, укрепление не очень сильное, во-вторых, цены на нефть все-таки ближе к 70 (долларам за баррель — ред.)", — сказала Юдаева журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.

"Соответственно, есть факторы, которые влияют на рубль. Но, с другой стороны, волатильность рубля действительно может быть и вверх, и вниз — рубль у нас плавающий. Может зависеть от разного рода факторов, касающихся как торгового баланса, текущего счета, так и счета движения капитала", — добавила первый зампред ЦБ.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).