Макаров назвал главное достижение российской налоговой системы

Председатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров на IX-ом Гайдаровском форуме в Москве. 17 января 2018

Председатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров на IX-ом Гайдаровском форуме в Москве. 17 января 2018

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Плоская шкала НДФЛ является главным достижением налоговой системы РФ, отказываться от нее категорически нельзя, уверен председатель Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

"В последнее время мы все время слышим, что нам надо уходить от плоской шкалы подоходного налога. Глубоко убежден, что плоская шкала подоходного налога является главным достижением налоговой системы РФ сегодня и делает ее хотя бы относительно конкурентоспособной по отношению к другим налоговым системам", — сказал Макаров, выступая на сессии Гайдаровского форума.

"Поэтому вопрос, даже сам по себе факт обсуждения, не надо ли уйти от плоской шкалы, с моей точки зрения, наносит ущерб налоговой системе страны. Мне кажется, это не пункт программы, это пункт, про который мы должны очень ясно сказать: "Мы и бизнес, и власть категорически против этого", — заявил Макаров.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).