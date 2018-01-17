Минэнерго попросили зафиксировать цены топлива на время посевных работ

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Рост цен на топливо на 7% по итогам 2017 года и дальнейший рост может негативно сказаться на проведении посевных работ, поэтому Минсельхоз РФ просит Минэнерго рассмотреть вопрос фиксации цен на топливо для аграриев, сообщил министр сельского хозяйства Александр Ткачев.
"Цены на бензин за прошлый год выросли на 7%, что почти в 3 раза больше инфляции. Летнее дизельное топливо подорожало на 18%, зимнее — 14%", — напомнил министр.
Он также отметил, что министерство рассчитывает, "что цены на топливо стабилизируются и не создадут серьезных сложностей во время посевной".