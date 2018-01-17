Цифровой бизнес в России нужно регулировать очень мягко, считает Греф

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Модель госрегулирования при реализации программы цифровой экономики в РФ должна быть очень мягкой, чтобы избежать утечки мозгов, считает глава Сбербанка Герман Греф.

"Роль государства гигантская во всем процессе создания цифровой экономики… 2017 год для нас был поворотным в этой части", — сказал Греф, выступая на пленарном заседании Гайдаровского форума.

"Мне кажется, очень важно выбрать модель взаимоотношений перед тем, как мы что-то начнем регулировать… Нам нужно выбрать модель взаимоотношений между государством и субъектами. Монополизировать какую-то функцию, добавить туда деньги, мне кажется, это плохая модель. Регулирование или ужесточение регулирования — это плохая модель", — заявил он.

"Я вспомнил фразу одного из выдающихся педагогов, который сказал: "Если вы строгие родители и очень много усилий прикладываете с жесткому воспитанию своих детей, будьте готовы к тому, что вы воспитываете самых изворотливых лгунов в мире… Человек все-равно будет делать то, что он будет делать, он научится докладывать тебе то, что ты хочешь услышать от него", — отметил глава Сбербанка.

"А уж государство с маленькими стартапами, с огромным количеством субъектов… Если мы дорегулируем до того, что им перестанет быть комфортно работать, они уйдут в другие юрисдикции, к сожалению. И нужно здесь на очень и очень мягких лапках создавать инфраструктуру. У нас сегодня большие проблемы есть с созданием этой инфраструктуры", — добавил Греф.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).