Совладелец Альфа-банка рассказал об огосударствлении банковского сектора

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Огосударствление банковского сектора чрезвычайно опасно с точки зрения устойчивости финансовой системы, а приватизация санируемых банков — сложная история, считает совладелец Альфа-банка, член наблюдательного совета "Альфа-групп" Петр Авен.

Банк России взял на санацию через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) три крупных российских банка. В августе и сентябре прошлого года ЦБ объявил о санации банка "ФК Открытие" и Бинбанка, а в середине декабря — Промсвязьбанка. В рамках данного механизма ЦБ становится основным владельцем оздоравливаемой кредитной организации.

"Определённые решения Центрального банка влияют на рост и на общее экономическое развитие, прежде всего, это касается огосударствления банковской системы. Мне представляется, что то, что сегодня происходит, в этом смысле чрезвычайно опасно. Это опасно с точки зрения эффективности, с точки зрения эффективного распределения ресурсов и с точки зрения устойчивости финансовой системы", — сказал Авен в ходе Гайдаровского форума.

В конце сентября прошлого года глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор, скорее всего, будет проводить публичное размещение акций "ФК Открытие" и Бинбанка после их финансового оздоровления, но это требует обсуждения. Минфин в свою очередь считает, что три санируемых банка — "ФК Открытие", Бинбанк и Промсвязьбанк — должны объединиться.

Авен назвал дальнейшую приватизацию санируемых банков "достаточно сложной историей".

"Я не верю в приватизацию, я 25 лет слышу про приватизацию ВТБ. Сейчас мы слышим про приватизацию в дальнейшем нового государственного банка, который будет создан на базе "Открытия" и Бина, может даже Промсвязьбанка. Это все, мне кажется, достаточно сложная история", — считает банкир.

По мнению совладельца Альфа-банка, российские государственные банки в настоящее время чувствуют себя достаточно стабильно в отличие от частных. Авен отметил, что ориентация на госбанки может привести Россию к ситуации "зомбированных плохих кредитов".

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).