Глава ассоциации "Финтех" рассказал о блокчейне и квантовых компьютерах

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Совмещение технологий будущего — блокчейна, квантовых компьютеров и искусственного интеллекта (ИИ, Artificial intelligence, AI) — даст возможность выйти на новый уровень экспериментирования в виртуальной среде с невиданными дотоле скоростями, заявил глава ассоциации "Финтех" Сергей Солонин, выступая на Гайдаровском форуме.

"Если смотреть в будущее, то, где мы пытаемся обсуждать и держать в фокусе, есть три технологии будущего. Это технология блокчейн. Мы ее воспринимаем как технологию, которая позволит универсально и надёжно хранить огромные массивы данных и огромную информацию о том, что мы делаем и что делают компании. Это такая распределённая глобальная и универсальная база и знаний, и данных", — сказал он.

Также он отметил ещё две технологии будущего — искусственный интеллект, а также квантовые компьютеры, которые позволят принципиально увеличить вычислительную мощность и скорость вычислений.

"Совмещение этих трёх технологий… даст очень специфическую возможность выйти на новый уровень экспериментирования, то есть, искусственный интеллект использует те данные, которые доступны и которые находятся в универсальных форматах. На огромных скоростях с использованием квантовых вычислений (люди — ред.) смогут экспериментировать в виртуальной среде", — добавил глава ассоциации.

"Это может дать экспоненциальное развитие — это может "выдавить" нас в те скорости, которые сейчас себе даже не представляем", — подчеркнул Солонин.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).