МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Сбербанк не готов взять на себя финансирование разработки квантового компьютера без участия государства, заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Гайдаровском форуме.

"Мы оценивали для себя финансирование разработок квантового компьютера. Дорого и долго. Пока мы не готовы. Совместно с государством — да, но сами профинансировать не сможем", — сказал Греф.

Сбербанк ведет работу по созданию в России ассоциации по квантовым технологиям, которую считает очень перспективной, говорил Греф в октябре на форуме "Открытые инновации".

Квантовые технологии, по его словам, должны находиться на самом главном месте с точки зрения внимания государства из-за их перспективности через 5-10 лет, но компании не могут финансировать всю технологию.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).