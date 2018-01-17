"Т Плюс" заключила концессионное соглашение по теплоснабжению Дзержинска

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Компания "Т Плюс" подписала соглашение, по которому возьмет в концессию на 30 лет теплосети города Дзержинск в Нижегородской области, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания, состоявшейся в ходе Гайдаровского форума.

Подписи под документом поставили председатель правления "Т Плюс" Денис Паслер, временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин и глава администрации Дзержинска Виктор Нестеров.

Концессионное соглашение заключено в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения Дзержинска. По условиям соглашения, "Т Плюс" примет городское теплосетевое имущество в концессию сроком 30 лет для реализации инвестиционных мероприятий по реконструкции и модернизации.

В ноябре "Т Плюс" сообщала, что выиграла конкурс на концессию по теплоснабжению в Дзержинске, вложит 8,6 миллиарда рублей. Из них в муниципальные квартальные и распределительные тепловые сети компания планирует инвестировать 4,68 миллиарда рублей, в принадлежащие компании магистральные теплосети — 3,9 миллиарда рублей.

Дзержинск — крупный промышленный центр в Нижегородской области с населением около 242 тысяч человек. "Т Плюс" в Дзержинске имеет статус единой теплоснабжающей организации. Дзержинская ТЭЦ, принадлежащая группе "Т Плюс", обеспечивает более половины теплопотребления города. Протяженность муниципальных сетей отопления и ГВС, находящихся в аренде у "Т Плюс" — 226 километров в однотрубном исчислении, протяженность магистральных тепловых сетей, находящихся в собственности "Т Плюс" — 59 километров.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).

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