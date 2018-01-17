Российская экономика стабилизируется, считает глава миссии МВФ

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Стабилизация экономики России после кризиса 2014 года началась, однако в ближайшие годы потенциал ее роста может быть ограничен 1,5%, хотя и нужен рост в 3%, считает глава миссии МВФ в России Габриэль Ди Белла.

"Что касается макрофакторов… совершенно ясно, что стабилизация после шоков в 2014 году уже началась. Благодаря очень хорошей политике государства в области макроэкономики спад оказался не такой глубокий, как можно было ожидать", — рассказал глава миссии в ходе сессии Гайдаровского форума.

"Считаю, что спад (экономики РФ — ред.) уже будет скомпенсирован в 2018 году. Поэтому наше внимание обращается к среднесрочному росту", — добавил он.

"Мне кажется, что государство очень правильно ставит себе очень амбициозные задачи. Россия не должна потерять свою роль в глобальной экономике, для этого нужно, чтобы рост происходил как минимум на 3% в год. Но по разным причинам в ближайшие годы потенциальный рост может быть ограничен примерно 1,5% роста", — заметил Ди Белла, среди причин выделив демографический фактор и низкую производительность труда.

Также Ди Белла отметил, что не считает непоследовательной политику Банка России, считает правильным таргетированную инфляцию и изымание нефтяной валюты со стороны правительства.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).