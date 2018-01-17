Греф сравнил глав компаний и государств с параноиками

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Главы компаний и государств во многом похожи на параноиков, потому что боятся не успеть за изменениями мировых тенденций и постоянно ищут новые пути развития, считает глава Сбербанка Герман Греф.

Об этом он говорил на пленарном заседании Гайдаровского форума.

"Если изменения снаружи происходят быстрее, чем изменения внутри, то конец близок", — процитировал Греф генерального директора компании General Electric Джека Уэлча. "Для меня как для руководителя крупной компании это стимулирующие слова… Конец близок, нужно включать все стимулирующие ресурсы, чтобы от этого конца отгрести как можно дальше, а еще лучше — оказаться в числе лидеров", — пояснил глава Сбербанка.

Он также упомянул бестселлер Эндрю Гроува "Выживают только параноики. Как использовать кризисные периоды, с которыми сталкивается любая компания". По словам Грефа, для людей, которые несут большую ответственность, — лидеров государств или глав крупных компаний — это во многом "паранойя боязни конца". "Потому что, не дай господь бог, ты приблизишь этот конец и ты войдешь в историю компании — в моем случае это 176-летняя история — как человек, который приблизил этот конец", — сказал Греф.

"Поэтому это всегда параноидальное состояние, переосмысление того, что ты делаешь лучше, быстрее, чтобы компания находилась в авангарде, а не в хвосте", — отметил глава Сбербанка. При этом он добавил, что банк не успевает за всеми трендами, но это и не нужно: "Совершенно бессмысленно отслеживать все изменения, мы за ними не успеваем. У нас работают десятки тысяч технических специалистов. Могу сказать, что я поднял руки в понимании того, что мы не сможем успеть за всеми трендами".

"Это всегда субъективная вещь, сложно померить прогресс, прогресс снаружи, прогресс внутри", — считает Греф. А ключевое качество менеджера и компании, по его словам, это сотрудничество, умение слышать клиентов, конкурентов и партнеров, а также тех, кто ломает тренды. "Первый вопрос — вопрос приоритизации, что подходит для твоего бизнеса. Отсюда два вывода: побеждают те, кто умеют приоритизировать, концентрировать усилия, и второе: те, кто понимают, что ни одной компании в мире не под силу справиться со всеми трендами", — сделал вывод Греф.

"РИА Новости", входящее в медиагруппу "Россия сегодня", выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).