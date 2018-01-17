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Экономика

Греф сравнил глав компаний и государств с параноиками

Сюжет:
Гайдаровский форум в 2018 году (89)
12:1517.01.2018
(обновлено: 13:39 17.01.2018)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПредседатель правления Сбербанка России Герман Греф на IX-ом Гайдаровском форуме в Москве. 17 января 2018Председатель правления Сбербанка России Герман Греф на IX-ом Гайдаровском форуме в Москве. 17 января 2018
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Главы компаний и государств во многом похожи на параноиков, потому что боятся не успеть за изменениями мировых тенденций и постоянно ищут новые пути развития, считает глава Сбербанка Герман Греф.

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© РИА Новости
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Об этом он говорил на пленарном заседании Гайдаровского форума.

"Если изменения снаружи происходят быстрее, чем изменения внутри, то конец близок", — процитировал Греф генерального директора компании General Electric Джека Уэлча. "Для меня как для руководителя крупной компании это стимулирующие слова… Конец близок, нужно включать все стимулирующие ресурсы, чтобы от этого конца отгрести как можно дальше, а еще лучше — оказаться в числе лидеров", — пояснил глава Сбербанка.

Он также упомянул бестселлер Эндрю Гроува "Выживают только параноики. Как использовать кризисные периоды, с которыми сталкивается любая компания". По словам Грефа, для людей, которые несут большую ответственность, — лидеров государств или глав крупных компаний — это во многом "паранойя боязни конца". "Потому что, не дай господь бог, ты приблизишь этот конец и ты войдешь в историю компании — в моем случае это 176-летняя история — как человек, который приблизил этот конец", — сказал Греф.

"Поэтому это всегда параноидальное состояние, переосмысление того, что ты делаешь лучше, быстрее, чтобы компания находилась в авангарде, а не в хвосте", — отметил глава Сбербанка. При этом он добавил, что банк не успевает за всеми трендами, но это и не нужно: "Совершенно бессмысленно отслеживать все изменения, мы за ними не успеваем. У нас работают десятки тысяч технических специалистов. Могу сказать, что я поднял руки в понимании того, что мы не сможем успеть за всеми трендами".

Председатель правления Сбербанка России Герман Греф. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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"Это всегда субъективная вещь, сложно померить прогресс, прогресс снаружи, прогресс внутри", — считает Греф. А ключевое качество менеджера и компании, по его словам, это сотрудничество, умение слышать клиентов, конкурентов и партнеров, а также тех, кто ломает тренды. "Первый вопрос — вопрос приоритизации, что подходит для твоего бизнеса. Отсюда два вывода: побеждают те, кто умеют приоритизировать, концентрировать усилия, и второе: те, кто понимают, что ни одной компании в мире не под силу справиться со всеми трендами", — сделал вывод Греф.

"РИА Новости", входящее в медиагруппу "Россия сегодня", выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).

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Экономика
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Загадочный Маяк
так Греф один из них, да к тому же и вор еще
12:16
17.01.2018
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A. V.
Судя по работе твоего банка в последнее время-ты один из них.
12:57
17.01.2018
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