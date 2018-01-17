Минфин рассчитывает на успех новой амнистии капитала

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Результаты амнистии капитала, которая завершилась в России в 2016 году, оказались не слишком впечатляющими, заявил министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, за этот период налогоплательщики подали всего 7,2 тысячи деклараций.

"Конечно, мы, может быть, рассчитывали на большее. Но вопрос — в доверии: а вдруг информация о зарегистрированных компаниях, о счетах попадет в СМИ, нас начнет кошмарить правоохранительная система и так далее", — пояснил Силуанов.

Министр отметил, что опасения бизнеса не оправдались.

"У нас уже есть опыт, есть положительные результаты. Пожалуйста, если есть проблемы с вашим бизнесом за рубежом — переводите деньги сюда, декларируйте, что у вас зарегистрировано, работайте здесь, в России", — сказал он, добавив, что для этого есть все условия.

В Минфине надеются, что эти ресурсы вернутся в российскую экономику и будут здесь работать.

Силуанов напомнил, что согласно решению Владимира Путина новая амнистия капитала пройдет с марта по декабрь 2018 года.

"Мы будем предлагать практически те же условия. Единственное, что добавляется — мы договорились о том, что не только открытые, но и закрытые не ранее первого марта счета в зарубежных банка будут подпадать под действие этой амнистии", — заключил министр.

В конце декабря прошлого года Владимир Путин предложил освободить от выплаты 13-процетного подоходного налога представителей бизнеса, закрывающих свои фирмы за рубежом и переводящих освободившиеся средства в Россию, и повторить амнистию капитала.