Китайское агентство Dagong понизило кредитный рейтинг США

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Китайское агентство Dagong Global Credit Rating понизило суверенный кредитный рейтинг США в местной и иностранной валюте с "А-" до "ВВВ+". Прогноз — негативный.

По мнению аналитиков агентства, сложившая в Штатах политическая ситуация затрудняет эффективное управление. Грядущее масштабное сокращение налогов коснется источников погашения государственного долга.

Эксперты негативно оценили и кредитную политику Вашингтона, отметив, что американские власти злоупотребляли правом выпуска доллара в качестве международной резервной валюты.

Аналитики также прогнозируют, что в 2018 году рост ВВП Соединенных Штатов замедлится.