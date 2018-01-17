Правительство не планирует увеличивать налоговую нагрузку, заявил Силуанов

Гайдаровский форум в 2018 году (90)

Министр финансов РФ Антон Силуанов на IX-ом Гайдаровском форуме в Москве. 17 января 2018

Министр финансов РФ Антон Силуанов на IX-ом Гайдаровском форуме в Москве. 17 января 2018

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Правительство не предполагает увеличения налоговой нагрузки в РФ в ближайшие годы, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Правительство не предполагает увеличения налогового бремени на предстоящие годы", — сказал Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).