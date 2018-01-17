Власти обсуждают изменения правил вылова речной рыбы, пишут СМИ

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Власти РФ обсуждают изменения правила вылова речной рыбы: если сейчас в одном водоеме добычу может вести несколько предприятий, теперь рассматривается механизм "одна река — один рыбопромысловый участок", пишет газета "Коммерсант".

Вопрос о перспективности принципа "одна река — один рыбопромысловый участок (хозяин)" обсуждался на рабочей группе по развитию рыбохозяйственного комплекса под руководством помощника президента Константина Чуйченко в декабре 2017 года, пишет газета.

В протоколе мероприятия, на который ссылается издание, инициатива объяснена необходимостью бережного развития территорий, борьбы с браконьерством и созданием стимулов для сохранения и воспроизводства рыбы. По данным издания, Минсельхозу и Росрыболовству поручено к 20 марта проанализировать финансово-экономические показатели пользователей участков и объемы уплаченных налогов, а также проработать последствия их объединения.

Речь идет прежде всего о реках Сахалина и Камчатки, где вылавливаются лососевые, отмечают собеседники газеты в отрасли. По данным источника издания в отрасли, идея "одна река — один рыбопромысловый участок" исходит от губернатора Сахалинской области Олега Кожемяки, недовольного итогами путины в 2016-2017 годах.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев отмечает, что принцип "одна река — один рыбопромысловый участок" фактически означает изъятие участков и разрыв действующих договоров. "Каким образом будет определяться "один хозяин", при этом непонятно. Будет ли проводиться новый аукцион только среди действующих пользователей либо в нем смогут участвовать и сторонние компании?" — задается вопросом он. Кроме того, неясно, как будет определяться протяженность реки, для которой может быть назначен "один хозяин", добавил эксперт.

В администрации президента, Минсельхозе и Росрыболовстве не предоставили комментариев газете.