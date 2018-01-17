Власти обсуждают изменения правил вылова речной рыбы, пишут СМИ

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Власти РФ обсуждают изменения правила вылова речной рыбы: если сейчас в одном водоеме добычу может вести несколько предприятий, теперь рассматривается механизм "одна река — один рыбопромысловый участок", пишет газета "Коммерсант".
В протоколе мероприятия, на который ссылается издание, инициатива объяснена необходимостью бережного развития территорий, борьбы с браконьерством и созданием стимулов для сохранения и воспроизводства рыбы. По данным издания, Минсельхозу и Росрыболовству поручено к 20 марта проанализировать финансово-экономические показатели пользователей участков и объемы уплаченных налогов, а также проработать последствия их объединения.
Речь идет прежде всего о реках Сахалина и Камчатки, где вылавливаются лососевые, отмечают собеседники газеты в отрасли. По данным источника издания в отрасли, идея "одна река — один рыбопромысловый участок" исходит от губернатора Сахалинской области Олега Кожемяки, недовольного итогами путины в 2016-2017 годах.
В администрации президента, Минсельхозе и Росрыболовстве не предоставили комментариев газете.