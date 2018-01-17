Австралия направила в ВТО жалобу на Канаду из-за ограничений в продаже вина

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Австралия направила в ВТО жалобу на Канаду из-за применяемых в стране правил для продажи австралийского вина, сообщает телеканал SBS.

"Похоже, что ряд мер распределения, лицензирования и продаж… а также пошлины и налоги на вино, применяемые на федеральном и провинциальном уровнях, могут проявлять дискриминацию, прямо или косвенно, по отношению к импортному вину", — приводит телеканал содержание жалобы.

Власти Австралии утверждают, что Канада несправедливо ограничивает продажу импортных вин в продуктовых магазинах, которые размещаются в специальном отделе с собственной кассой — так называемом "магазине в магазине".

По мнению министра торговли Австралии Стива Чобо, австралийская доля на канадском рынке сводится на нет. "Потенциально, это может стоит рабочих мест в Австралии", — заявил он.